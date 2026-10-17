Zastal Zielona Góra nie miał dzisiaj łatwo w III kolejce PLK. Pokonał na wyjeździe GTK Gliwice po ciężkim 40-minutowym boju 84-76. 24 punkty zdobył Amerykanin Garrison.

Od początku GTK grało szybko i agresywnie, zaczęło od 5-0 i Zastal musiał gonić.

W 5 minucie Zielonogórzanie zeszli na 8-9, ale chwilę później Gliwiczanie, po błędach Zastalu, prowadzili 20-10! Dały to między innymi trójka Graya i akcja 3+1 Wilczka.

Potem Zastal trzymał na swoich barkach Garrison(10 pkt.w I kwarcie), ale miejscowi prowadzili spokojnie do końca kwarty. Po 10 minutach 25-17.

W II kwarcie Zastal nadal grał przeciętnie, ale Garrison punktował, Denis trafił trójkę, a i Gliwiczanie wobec twardszej obrony Zastalu mieli więcej kłopotów z rzutami.

W 19 minucie ścigający przeciwnika Zastalowcy po trójce Beecha zeszli na 34-35, za chwilę GKT uciekło na 38-34, ale Zastal zamknął połowę 4 punktami Wójcika i Garrisona i do przerwy był remis 38-38.

II połowa zaczęła się od kilku błędów z obu stron, a potem Denis trafił za 3 i Zastal po raz pierwszy prowadził 41-38, odskoczył jeszcze na 44-40, ale do końca kwarty wynik był „na styk”.

U gospodarzy zaczął trafiać Angolczyk Miguel, w Zastalu kilka punktów trafił w końcu Brkić, coraz więcej miał ich też Mazurczak.

Po 3 kwarcie było 62-60 dla Zastalowców.

W 32 minucie po trafieniu Matczaka 68-63 dla Zastalu, gospodarze jednak cisną i w 25 minucie wychodzą na prowadzenie 70-69.

Do akcji wkracza jednak Francuz Denis i po jego dwóch trójkach Zastal ma 5 punktów przewagi, jest 75-70, a do końca 5:16.

I już nie oddał tego prowadzenia team Arkadiusza Miłoszewskiego – odskoczył najpierw na 7 punktów, a wygrał 8 punktami.

Trener A.Miłoszewski:

Jan Wójcik – Zastal: