Sznurografy czy Łoże Fakira, to nazwy niektórych nowych eksponatów, które pojawiły się w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Żarach. To wynik współpracy miasta z Centrum Nauk Kopernik. W sumie żarska SOWA liczy już 23 ekspozytory i urządzenia do eksperymentów.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także tak zwana majsternia, gdzie uczestnicy mierzą się z zadaniami konstruktorskimi. Jak zaznacza Ewelina Nawrot jest to miejsce sprzyjające rozwojowi kreatywności i chęci poznawania zagadek fizyki. – Co ważne nie jest to przestrzeń przeznaczona wyłącznie dla dzieci. Udział w eksperymentach może wziąć każdy – dodaje pracownik Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, które koordynuje pracami strefy SOWA:

– Przy łamigłówkach logicznych jest także sporo zabawy – zaznacza Monika Syguła obsługująca grupy uczniów:

Żarska SOWA jest jedną z 54 podobnych miejsc zlokalizowanych w miejscowościach w całym kraju.