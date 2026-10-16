Na co dzień wspierają innych, dziś zostali za to docenieni – mowa o laureatach nagrody „Lubuski Samarytanin”. To tradycyjne wyróżnienie dla instytucji i pracowników związanych z ochroną zdrowia oraz wolontariuszy.

Łącznie przyznano sześć statuetek.

– Wsparcie od innych osób często jest dla nas bezcenne – przyznaje bp Tadeusz Lityński, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

Jedną z nagród odebrała s. Paula Wielecka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Nowej Wsi:

O szczegółach wydarzenia mówi ks. Mariusz Łuszczek, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia:

Nagrodę za swoją 6-letnią działalność otrzymała Grupa Alivio z Zielonej Góry, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

– To dla nas wielkie wyróżnienie – mówi Piotr Frołowicz, prezes zarządu Grupy Alivio:

– Wokół nas żyje wielu ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człoweika – podkreśla Marek Cebula, wojewoda lubuski:

Gala „Lubuski Samarytanin” odbyła się w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po raz pierwszy w historii wydarzenie zorganizowano w Zielonej Górze.