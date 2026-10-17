Centrum Usług Społecznych w Żaganiu zakończyło remont pomieszczeń na parterze siedziby przy ulicy Włókniarzy 3. W ramach zadania odnowiono i wyposażono kuchnię wraz ze stołówką oraz pozostałe miejsca spotkań.

Koszt robót to blisko 500 tysięcy złotych. Jak zaznacza dyrektor placówki Piotr Puchalski prace miały na celu odnowienie części budynku, a także zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. – Zmiany struktury instytucji to również zwiększenie ilości świadczonych usług, a co za tym idzie konieczność zmiany warunków dla pracowników i osób korzystających z pomocy – dodaje szef centrum:

Przed Centrum Usług Społecznym pozostała jeszcze budowa skrzydła na potrzeby spotkań seniorów.