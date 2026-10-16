Zdjęcia: Krzysztof Filmanowicz 1 z 63 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. fot. Krzysztof Filmanowicz fot. Krzysztof Filmanowicz 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

1251 osób wzięło udział w akcji bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wydarzenie odbyło się na Placu Bohaterów w Zielonej Górze.

Tym razem do dyspozycji mieszkańców było ponad 50 fantomów. Wszystko po to, aby nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy.

– Nasza nauka może zaprocentować w przyszłości i uratować czyjeś życie – podkreślają uczestnicy:

Podczas tegorocznej edycji ustanowiono nowy rekord w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Poprzedni pochodził z 2025 roku, kiedy to w akcji wzięło udział 1024 osób.