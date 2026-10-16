1251 osób wzięło udział w akcji bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wydarzenie odbyło się na Placu Bohaterów w Zielonej Górze.
Tym razem do dyspozycji mieszkańców było ponad 50 fantomów. Wszystko po to, aby nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy.
– Nasza nauka może zaprocentować w przyszłości i uratować czyjeś życie – podkreślają uczestnicy:
Podczas tegorocznej edycji ustanowiono nowy rekord w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Poprzedni pochodził z 2025 roku, kiedy to w akcji wzięło udział 1024 osób.