W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze można oglądać miniatury makiet kolejowych. Ekspozycja była prezentowana w ostatni weekend w Iłowej podczas 2 edycji wydarzenia zainicjowanego przez iłowską gminę i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze.

Przez dwa tygodnie makiety dostępne są w Winnym Grodzie w ramach wystawy z okazji 100-lecia Polskich Kolei Państwowych pod nazwą „Na torach przeszłości. Kolejowym szlakiem Grünbergu i Zielonej Góry”. Jak zaznacza burmistrz Iłowej Paweł Lichtański odtworzony w miniaturze budynek stacji w Jankowej Żagańskiej prezentuje się okazale:

Dodajmy, że stacja kolejowa w Jankowej Żagańskiej w tym roku obchodzi 180 lat istnienia.