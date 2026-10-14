Żary rozpoczynają przebudowę ulicy Czerwonego Krzyża. Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Piastowską do zjazdu na strzelnicę LOK. Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych. Pieniądze na sfinansowanie robót pochodzą z miejskiej kasy.

Długość przebudowywanej drogi to blisko pół kilometra. Burmistrz Edyta Gajda podkreśla, że stan techniczny nawierzchni pozostawiał wiele do życzenia. – Wzdłuż ulicy znajduje się wiele domów, ale także przedszkole, ośrodki zdrowia i inne instytucje, więc nowy asfalt w tym miejscu ułatwi dojazd – zaznacza szefowa urzędu:

Inwestycja ma potrwać dwa tygodnie.