Sebastian Horodyski ponownie trenerem piłkarzy Z.U. Zachód Sprotavii. Na stanowisku szkoleniowca zastąpił Tadeusza Makowskiego, który zrezygnował z pracy w Szprotawie po przegranym meczu IV ligi z Piastem Karnin 1:2.

Sebastian Horodyski wraca do Sprotavii, do zespołu z którym awansował z klasy okręgowej do IV ligi. O zmianie na stanowisku szkoleniowca mówi Dariusz Marciniak – prezes Sprotavii:

Aktualnie Sprotavia zajmuje 16 miejsce w lubuskiej IV lidze piłkarskiej. W niedzielę zespół prowadzony ponownie przez Sebastiana Horodyskiego zagra wyjazdowy mecz z rezerwami Lechii Zielona Góra. A nowy szkoleniowiec tak mówi o swoim powrocie do Sprotavii: