Gozdnica wspólnie z Fundacją Natura Polska otrzymała ponad 400 tysięcy złotych na utworzenie ekoparku. To nowa inicjatywa mająca służyć ochronie bioróżnorodności. Wartość projektu to pół miliona złotych. Infrastruktura ma powstać przy ulicy Kościuszki.

W miejscu tym znajdzie się teren edukacyjny. Burmistrz Krzysztof Jarosz zaznacza, że utworzony punkt widokowy będzie służył nie tylko mieszkańcom Gozdnicy, ale i pozostałych miejscowości powiatu żagańskiego:

– Będą także tablice informacyjne związane z bioróżnorodnością – podkreśla szef magistratu:

Zadanie potrwa do połowy przyszłego roku.