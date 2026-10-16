– Formuła współpracy Koalicji Obywatelskiej i prezydenta Gorzowa już się wyczerpała- poinformowali dziś politycy KO. Radni podkreślali, że przez czas, kiedy współrządzili miastem, udało im się wprowadzić wiele punktów umowy koalicyjnej, w tym np. bezpłatną komunikację miejską.

Dzisiaj przedstawiciele gorzowskiej Koalicji Obywatelskiej oficjalnie poinformowali o rozwiązaniu współpracy z prezydentem miasta.

– Nie będziemy już działać w takiej formie jak dotychczas – mówiła poseł Krystyna Sibińska:

Jak dodała, współpraca z miastem nie zawsze była łatwa:

Jednocześnie radni Koalicji Obywatelskiej podkreślili, że wiele punktów z umowy koalicyjnej zostało zrealizowanych. Mówi radny Piotr Wilczewski:

Umowę koalicyjną z prezydentem Gorzowa podpisano w czerwcu 2024 roku. „Mamy większość w radzie, więc powinniśmy wziąć odpowiedzialność za rozwój Gorzowa” – mówili wtedy politycy KO.

Umowa obejmowała 28 punktów,w tym m.in. zbrojenie terenów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, modernizacje i remonty mieszkań komunalnych, bezpłatną komunikację miejska dla uczniów szkół podstawowych i średnich, rozbudowę schroniska dla zwierząt.