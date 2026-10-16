Przed nami dwa dni poświęcone profilaktyce raka piersi, edukacji, zdrowiu i aktywności fizycznej. Wszystko w ramach miesiąca świadomości Raka Piersi, który obchodzony jest w październiku.

W sobotę 17 października w Galerii Nova Park powstanie Miasteczko Zdrowia. Od godz. 10 do 15 będzie można wykonać bezpłatnie usg piersi. Ale nie tylko. Mówią: Katarzyna Bebrys, szefowa grupy Wartokije Gorzów i Karolina Lasota z Fundacji Zdrowo i na Sportowo.

Organizatorki liczą, że uda się przebadać ok. 50-60 pań.

Z kolei w niedzielę 18 października II Rajd Nordic Walking „Różowa siła kroku” w Parku Słowiańskim.

Rajd wystartuje o godz. 10. Pakiety startowe będzie można odbierać jutro w miasteczku zdrowia w NovaPark i w niedzielę w biurze rajdu od godz. 9.40.