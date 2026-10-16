Już w najbliższy poniedziałek świebodzińska szkoła rodzenia Razem, działająca przy Nowym Szpitalu, organizuje warsztaty dla mam i przyszłych mam. Współorganizatorem wydarzenia jest fundacja Rodzić po ludzku. Wstęp jest wolny.

Agata Smolak-Gmińska z nowego szpitala mówi, że uczestniczki wydarzenia mogą liczyć na sporo aktywności:

Sylwia Wojnicka-Szudra z nowego szpitala podkreśla, że kontakt matki i dziecka po urodzeniu jest bardzo ważny:

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 a szczegółowy program dostępny jest w mediach społecznościowych szkoły rodzenia Razem.