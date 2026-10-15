W Parku Technologii Kosmicznych w zielonogórskim Nowym Kisielinie trwa kolejny Lubuski Kongres Gospodarczy. Samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy dyskutują m.in. o innowacjach, zielonej transformacji i cyfryzacji.

– Cieszy mnie obecność naszych zagranicznych partnerów – mówi marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski:

Na kongres przyjechał też Klaus Freytag, pełnomocnik premiera Brandenburgii ds. Łużyc:

Jednym z lokalnych przedsiębiorców biorących udział w kongresie jest Hektor Rudyk, właściciel firmy Pikum:

Podczas tegorocznego kongresu z przemówieniami wystąpią m.in. Daria Abramowicz i Lech Kaniuk. Wydarzenie zakończy się po godz. 15 (program dostępny na stronie kongres.lubuskie.pl).