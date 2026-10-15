Starosta sulęciński i dowódca 151. batalionu lekkiej piechoty w Skwierzynie podpisali porozumienie o współpracy. W przypadku powiatu współpracę będzie koordynowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sulęcinie.

– Chodzi o współdziałanie i wymianę informacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie naszego powiatu oraz współpracę w zakresie organizowania ćwiczeń – tłumaczy treść porozumienia Tomasz Prozorowicz, starosta sulęciński.

Starosta Tomasz Prozorowicz podkreśla też znaczenie szkoleń obronnych, które będą prowadzić wojskowi.