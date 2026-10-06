Panele dyskusyjne, organizacja koncertu oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi – w ten sposób Uniwersytet Zielonogórski planuje uczcić XIV edycję Dni Polsko-Niemieckich.

Wydarzenie będzie okazją do omówienia współpracy międzynarodowej m.in. w zakresie kultury, edukacji i historii.

O szczegółach mówi Kamila Rabiko z Działu Współpracy z Zagranicą UZ:

Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 października o godzinie 13.00 w bibliotece UZ. Mogą w nim wziąć udział studenci oraz wszyscy mieszkańcy:

XIV Dni Polsko-Niemieckie zakończą się 7 listopada podczas koncertu finałowego „Apfelkonzert”. Wydarzenie odbędzie się w Auli UZ przy ul. Podgórnej o godzinie 18.00.