Karetka zielonogórskiego Sztabu Ratownictwa w remoncie. Społecznikom udało się uzbierać pieniądze na naprawę pojazdu, który odmówił posłuszeństwa. Do momentu zakończenia prac, ratownicy mają sprzęt wypożyczony, który wspomagał ich także w okresie Winobrania.

Karetka w piątek pojechała do naprawy na Śląsk. Konieczny jest remont silnika. Mówi Krzysztof Niciński, szef Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze:

Prace naprawcze mają potrwać około miesiąca. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ambulans wróci do Zielonej Góry na początku listopada. W tej chwili w zielonogórskim sztabie ratownictwa działa 17 osób.