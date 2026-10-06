Karetka zielonogórskiego Sztabu Ratownictwa w remoncie. Społecznikom udało się uzbierać pieniądze na naprawę pojazdu, który odmówił posłuszeństwa. Do momentu zakończenia prac, ratownicy mają sprzęt wypożyczony, który wspomagał ich także w okresie Winobrania.
Karetka w piątek pojechała do naprawy na Śląsk. Konieczny jest remont silnika. Mówi Krzysztof Niciński, szef Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze:
Prace naprawcze mają potrwać około miesiąca. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ambulans wróci do Zielonej Góry na początku listopada. W tej chwili w zielonogórskim sztabie ratownictwa działa 17 osób.
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