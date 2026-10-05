Władze Nowej Soli planują modernizację i rozbudowę Nadodrzańskich Terenów Rekreacyjnych. Chodzi o Park Krasnala, Wodny Świat, marinę i okolice Magazynu Solnego.

Miasto otrzymało na ten cel 12,5 miliona złotych unijnej dotacji.

– Wzdłuż Odry, na obszarze około 16 hektarów, powstaną nowe, atrakcyjne miejsca do wypoczynku i rekreacji – mówi Łukasz Chybiński z biura prasowego prezydenta Nowej Soli.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w I kwartale przyszłego roku i będzie kosztować 20 milionów złotych.