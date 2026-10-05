Wiktor Głazunow zakończył kajakarski sezon 2026 występem w Superpucharze w Chińskim Hangzhou.
Kanadyjkarz AZS AWF Gorzów zajął 4. miejsce w C1 na 500 metrów oraz był siódmy w nietypowym wyścigu na 4000 metrów, który odbywał się na SUP-ach:
Wiktor Głazunow zakończył kajakarski sezon 2026 występem w Superpucharze w Chińskim Hangzhou.
Kanadyjkarz AZS AWF Gorzów zajął 4. miejsce w C1 na 500 metrów oraz był siódmy w nietypowym wyścigu na 4000 metrów, który odbywał się na SUP-ach:
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