Nie żyje generał Mirosław Różański – poinformowała o tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Różański związany był z woj. lubuskim, w przeszłości służył w jednostkach w Żarach, Żaganiu i Międzyrzeczu. W ostatnim czasie był senatorem XI kadencji z Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska – Centrum.

Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą, miał 63 lata. „Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce” – napisała marszałek Senatu i złożyła wyrazy współczucia rodzinie senatora.

Chorował na nowotwór krwi – szpiczaka mnogiego. Diagnozę usłyszał w 2021 roku. Wiosną w Światowym Dniu Krwi postanowił publicznie opowiedzieć o chorobie. Już sama diagnoza: rak jest bardzo trudnym momentem w życiu – podkreślił senator:

Żołnierze nie mówili inaczej niż „Tato” wspomina Krzysztof Gonera, dziś dziennikarz Radia Zachód, wcześniej przez kilkanaście lat żołnierz 11 LDKPanc.

– To wielka strata – mówi senator Władysław Komarnicki.

Mirosław Różański ukończył ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych. W 1986 roku rozpoczął służbę wojskową w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach. W 1999 r. mianowany został dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, a w 2003 r. szefem sztabu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

W latach 2012-2013 kierował Departamentem Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Mirosław Różański pełnił funkcję pełnomocnika Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W latach 2015-2016 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Złożył rezygnację z pełnionej funkcji i przeszedł w stan spoczynku.

Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju, Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie.