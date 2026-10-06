Październik na różowo. To kolor i miesiąc, w którym szczególnie dużo mówi się o profilaktyce raka piersi. Warto umówić się na badanie – zachęca Zielonogórzanki Narodowy Fundusz Zdrowia.

Bezpłatna mammografia wykonywana jest w ramach programu, na który nie potrzeba skierowania – mówi Joanna Branicka, rzecznika lubuskiego oddziału NFZ:

Jak podaje lubuski NFZ, w tym roku z badań przesiewowych w ramach programu profilaktyki raka piersi w województwie lubuskim skorzystało prawie 32 tysiące kobiet. U 49 wykryto zmianę złośliwą. Procent wykonania badań wśród kobiet w wieku 45-74 lat wynosi prawie 40 procent, co oznacza, że do programu może zgłosić się jeszcze ponad 130 tysięcy pań.

Mammobusy przemieszczają się po województwie lubuskim

Przesiewowe badania mammograficzne można wykonać nawet bardzo blisko miejsca zamieszkania. Z przesiewowej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat raz na dwa lata.

W październiku mammobusy będą miały przystanki aż w 11 powiatach.

Powiat gorzowski

12 października – Deszczno ul. Strażacka 9A, przy Remizie Strażackiej od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

12 października – Kostrzyn Nad Odrą ul. Niepodległości 11, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat krośnieński

7 października – Gubin ul. Plac Katedralny 10, przy Katedrze od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

7 października – Krosno Odrzańskie ul. Pułaskiego 3, przy Hali Sportowo-Widowiskowej OSiR od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat międzyrzecki

8 października – Międzyrzecz ul. Rynek 1, przy Urzędzie Miasta od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

9 października – Przytoczna ul. Główna 1a, przy przychodni lekarskiej od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

9 października – Trzciel ul. Poznańska 1, przy Centrum Kultury od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

9 października – Pszczew ul. Kościelna 11, na Placu Magdaleńskim od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

9 października – Bledzew ul. Klasztorny 4, przy boisku sportowym od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

10 października – Międzyrzecz ul. Poznańska 109, przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

12 października – Skwierzyna ul. Rynek 1, przy Urzędzie Miasta od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat nowosolski

5 października – Kolsko ul. Piastowska 39, przy Gminnym Ośrodku Kultury od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

5 października – Kożuchów ul. Anny Haller 1, przy Filii Szkoły Podstawowej nr 1 od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

5 października – Nowa Sól ul. Matejki 16, przy Intermarche od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

8 października – Otyń ul. Żeromskiego 3, przy Zespole Szkół od 9:00 do 17:00 – GENEVATRUST



Powiat słubicki

5 października – Cybinka ul. Słubicka 28, przy MGOK od 9:00 do 17:00 – GENEVATRUST

8 października – Rzepin ul. Ośniańska 4, przy Remizie Strażackiej od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

8 października – Słubice ul. Akademicka 1, przy Urzędzie Miejskim od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat sulęciński

12 października – Krzeszyce ul. Gorzowska 5, przy przychodni lekarskiej od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat świebodziński

8 października – Łagów ul. Mostowa 1, przy aptece od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

10 października – Świebodzin ul. Sulechowska 6, przy Basenie Miejskim „Świewoda” od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

11 października – Świebodzin ul. Sulechowska 6, przy Basenie Miejskim „Świewoda” od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat wschowski

9 października – Wschowa ul. Kosynierów 2, na Placu Kosynierów od 9:00 do 17:00 – GENEVATRUST



Powiat zielonogórski

5 października – Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 7, na placu przed Domem Kultury od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

6 października – Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 7, przy MGOK od 9:00 do 17:00 – GENEVATRUST

6 października – Babimost ul. Lotnicza 3, przy Biedronce od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat żagański

6 października – Szprotawa ul. Rynek 45, przy Urzędzie Miasta od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

7 października – Żagań ul. Przyjaciół Żołnierza 1, przy Kauflandzie od 9:00 do 17:00 – GENEVATRUST

10 października – Żagań ul. Jana Pawła Ii 15, przy Pałacyku od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

11 października – Żagań ul. Jana Pawła Ii 15, przy Pałacyku od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK



Powiat żarski

3 października – Żary ul. Podwale 16, przy Hali Sportowej L.O. im. B. Prusa od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

4 października – Żary ul. Podwale 16, przy Hali Sportowej L.O. im. B. Prusa od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

6 października – Lipinki Łużyckie ul. Szkolna 7, na parkingu szkolnym od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

6 października – Lubsko ul. Bohaterów 3d, przy Ośrodku Sportu i Rekreacji od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

7 października – Łęknica ul. Wojska Polskiego 2, przy Miejskim Ośrodku Kultury od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK

7 października – Trzebiel ul. Żarska 41, przy Urzędzie Gminy od 9:00 do 15:00 – DIAGNOSTYK