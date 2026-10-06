Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim zbada sprawę naruszenia nietykalności cielesnej ucznia przez nauczyciela. Do incydentu miało dojść w Zespole Szkół w Cybince podczas lekcji muzyki. Zawiadomienie o uderzeniu nieletniego złożyli jego rodzice.

Mówi prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze:

Poinformowana o sprawie dyrekcja szkoły zgłosiła ją do kuratorium oświaty i komisji dyscyplinarnej.

Sprawę jako pierwsza opisała „Gazeta Lubuska”. Cytowany na jej łamach nauczyciel, który jest też radnym miejskim w Cybince, twierdzi, że jedynie „poczochrał” niesfornego ucznia po głowie i zapytał „kiedy ty dzisiaj będziesz grzeczny?”. Dodał też, że rozważy wniesienie sprawy o zniesławienie.