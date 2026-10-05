Siatkarze Astry Nowa Sól rozpoczęli sezon II ligi od dwóch wyjazdowych zwycięstw. Co ciekawe, obydwa spotkania rozstrzygnęły się dopiero po tie-breakach.

Na inaugurację podopieczni trenera Andrzeja Krzyśki pokonali Olimpię Sulęcin (25:14, 23:25, 25:18, 18:25, 17:15), a w minioną sobotę wygrali we Wrocławiu z tamtejszą Gwardią (25:23, 25:20, 12:25, 23:25, 15:10). Szkoleniowiec Nowosolan jest zadowolony z wyników, lecz jednocześnie zaznacza, że w obu przypadkach jego zespół mógł zgarnąć pełną pulę: