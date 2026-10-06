Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde” przygotowuje kolejną publikację związaną z lokalnym winiarstwem. Będzie to leksykon produkcji i dziejów lubuskiej wytwórni win – zapowiada jej autor Przemysław Karwowski i prezes Fundacji. Książka ma dwie części. Wykorzystuje też materiały prasowe:

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, książka ukaże się jeszcze w grudniu. Przemysław Karwowski był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Przemysław Karwowski, Prezes Fundacji na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa Gloria Monte Verde