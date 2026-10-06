14 placówek oświatowych z Zielonej Góry otrzymało nowoczesny sprzęt do nauki pierwszej pomocy. Przekazanie urządzeń odbyło się w „Ekonomiku”, gdzie przeprowadzono również szkolenia dla młodzieży i nauczycieli.

Akcję zorganizowano ze środków z budżetu obywatelskiego. Wartość urządzeń medycznych to prawie 50 tysięcy złotych.

– Każdy z nas powinien znać podstawy pierwszej pomocy – podkreślają zielonogórscy uczniowie:

Łukasz Frączkiewicz, ratownik medyczny podkreśla, że zakupione fantomy ułatwią naukę pierwszej pomocy w szkołach:

– Uczniowie chętnie uczą się pierwszej pomocy – mówi Ryszard Lisowski, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 13:

16 października na Placu Bohaterów w Zielonej Górze odbędzie się próba bicia rekordu w przeprowadzeniu jednoczesnej resuscytacji na fantomach. W akcji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.