Delegacja lubuskich winiarzy w Warszawie. W Sejmie wraca dzisiaj temat zmian w przepisach dotyczących sprzedaży i promocji alkoholu. Posłowie mają zająć się, m.in. całkowitym zakazem promocji wyrobów alkoholowych.

– Jeżeli zmiany weźmiemy dosłownie, słowo „wino” nie pokaże się w przekazie publicznym – komentował dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Przemysław Karwowski, prezes Fundacji na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”:

Przemysław Karwowski wskazywał też na organizację Dni Otwartych Piwnic Winiarskich w Zielonej Górze. To impreza, która, jego zdaniem, co roku przyciąga coraz większą rzeszę osób interesujących się kulturą winiarską. – Projekty zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości mogą utrudnić realizację tego projektu – mówił:

Przemysław Karwowski był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Przemysław Karwowski, Prezes Fundacji na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa Gloria Monte Verde