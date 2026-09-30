Zielona Góra zaciągnie 125 milionów złotych pożyczki na finansowanie tegorocznych inwestycji. Decyzję w tej sprawie radni podjęli podczas wtorkowej sesji.
Radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Chłopek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, przekonuje, że miasto stać na obsługę zadłużenia, a sama pożyczka była zaplanowana już w ubiegłorocznym budżecie:
Radny Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że zadłużenie ma przede wszystkim pomóc w realizacji inwestycji, które w przyszłości mają ograniczać koszty funkcjonowania miasta:
Miasto planuje w tym roku inwestycje o wartości ponad 300 milionów złotych.
Wysłuchaj całej rozmowy: Andrzej Chłopek, klub radnych KO
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