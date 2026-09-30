Na trzy miesiące trafił do aresztu 58-latek, któremu prokurator zarzucił rozbój na 81-letniej Zielonogórzance. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia – poinformowała w środę (30 września) mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Podejrzany wszedł na prywatną posesję, oferując seniorce swoje usługi remontowe. Chwilę później miał zaatakować niezainteresowaną jego propozycją 81-latkę, wielokrotnie ją uderzając, kopiąc i dusząc. Następnie uciekł, zabierając torebkę i telefon pokrzywdzonej
– zrelacjonowała policjantka.
Dodała, że zielonogórscy policjanci w trybie alarmowym rozpoczęli poszukiwania na szeroką skalę i kilka godzin po napaści namierzyli podejrzanego, który po przedstawieniu zarzutów decyzją sądu został aresztowany.
Do rozboju doszło niedzielę (27 września) około godziny 15. Na podwórko 81-latki wszedł mężczyzna. Nieznajomy zaoferował jej swoje usługi i przekonywał, że może wykonywać u niej prace remontowe. Kobieta odparła, że nie potrzebuje żadnych pracowników i wówczas została zaatakowana.
Krzyki i wołanie pokrzywdzonej usłyszeli świadkowie i ruszyli jej na pomoc, co spłoszyło napastnika, który rzucił się do ucieczki. Po drodze zabrał torebkę i telefon komórkowy seniorki. W torebce znajdowały się m.in. dokumenty, karty bankomatowe oraz 10 tys. zł w gotówce. Szybka reakcja policji skutkowała ujęciem sprawcy.
Mężczyzna został zatrzymany i poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Seniorka została przewieziona do szpitala. Doznała dotkliwych obrażeń, ale na szczęście niegroźnych dla jej życia
– dodała mł. asp. Baran.
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