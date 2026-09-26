Miasto przygotowuje zmiany w dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku po Centrum Biznesu przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia – oferty wykonawców okazały się zbyt wysokie. Magistrat chce więc zmodyfikować program funkcjonalno-użytkowy i ponownie szukać wykonawcy.

Prezydent Marcin Pabierowski przypominał w Radiu Zielona Góra, że po modernizacji do budynku będą mogły przenieść się miejskie wydziały, w tym Wydział Komunikacji. Chodzi o drugą połowę 2027 roku:

Przypomnijmy, miasto przejęło cały budynek po Centrum Biznesu w 2025 roku za 8,6 mln zł. W planach jest między innymi przeniesienie tam Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich.

Urząd podkreśla, że nowa lokalizacja ma ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w jednym miejscu. Atutem ma być także duży parking oraz bliskość dworca i centrum przesiadkowego.