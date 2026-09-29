Wiele godzin obrad i kilkanaście inicjatyw społecznych – zakończyła się kadencja obecnej Młodzieżowej Rady Miasta. W skład tego gremium pochodziło 19 uczniów z zielonogórskich szkół średnich. Dzisiaj otrzymali oni oficjalne podziękowania od prezydenta miasta.
Radni młodzieżowi zorganizowali m.in. pokazy teatralne, koncerty lokalnych grup artystycznych i warsztaty psychologiczne.
– To był intensywny czas pracy – podkreśla Olivier Wołkowicz, przewodniczący grupy:
– Staraliśmy się wyjść naprzeciw mieszkańcom młodego pokolenia – zaznacza radna Hanna Przybylska:
Niebawem ruszy nabór do kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Mówi Radosław Brodzik, opiekun gremium:
– Cały czas chcemy się wsłuchiwać w głos ludzi młodych – dodaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Warto dodać, że Młodzieżowa Rada Miasta została reaktywowana w maju 2025 roku.
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