Wiele godzin obrad i kilkanaście inicjatyw społecznych – zakończyła się kadencja obecnej Młodzieżowej Rady Miasta. W skład tego gremium pochodziło 19 uczniów z zielonogórskich szkół średnich. Dzisiaj otrzymali oni oficjalne podziękowania od prezydenta miasta.

Radni młodzieżowi zorganizowali m.in. pokazy teatralne, koncerty lokalnych grup artystycznych i warsztaty psychologiczne.

– To był intensywny czas pracy – podkreśla Olivier Wołkowicz, przewodniczący grupy:

– Staraliśmy się wyjść naprzeciw mieszkańcom młodego pokolenia – zaznacza radna Hanna Przybylska:

Niebawem ruszy nabór do kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Mówi Radosław Brodzik, opiekun gremium:

– Cały czas chcemy się wsłuchiwać w głos ludzi młodych – dodaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Warto dodać, że Młodzieżowa Rada Miasta została reaktywowana w maju 2025 roku.