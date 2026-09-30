Firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku – napisał we wtorek w serwisie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wyciek nie objął danych zintegrowanych z KSeF – podała firma; potwierdziło to też Ministerstwo Finansów.
Jak wskazał Gawkowski, incydent został zgłoszony do CERT Polska, służby intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.
Fakturownia podjęła działania w ramach współpracy z odpowiednimi instytucjami państwa. (…) Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje
– napisał wicepremier.
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Firma Fakturowania, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Incydent został zgłoszony do CERT Polska i trwają intensywne prace służb nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia. To kolejny incydent dotyczący prywatnej firmy. Fakturowania podjęła działania w…
— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) September 29, 2026
Incydent został wykryty przez firmę w poniedziałek (28 września), o czym poinformowała ona we wtorek w komunikacie na stronie internetowej. Osoba nieuprawniona zdołała wykorzystać lukę w systemie Fakturowni, czego skutkiem był nieautoryzowany dostęp do części danych – podali przedstawiciele firmy.
Wskazali, że nieuprawniony dostęp mógł obejmować dane kont wszystkich użytkowników i ich kontrahentów oraz faktur wystawionych w systemie przed 2023 rokiem. Ponadto wyciek mógł objąć: dane kont firm i użytkowników, skróty haseł, rachunki bankowe, dane o płatnościach oraz klucze i hasła systemowe aplikacji.
Jak podkreślili przedstawiciele firmy, nie doszło do żadnego naruszenia w zakresie integracji z KSeF, co potwierdziło również Ministerstwo Finansów (MF).
W związku z informacjami o wycieku danych z firmy »Fakturownia.pl« informujemy, że zdarzenie to nie dotyczy danych zawartych w Krajowym Systemie e-Faktur. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji nie stwierdzono naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu ani wycieku danych pozostających w naszym posiadaniu
– poinformował resort w komunikacie.
Podkreślił, że KSeF jest stale nadzorowany, a specjaliści na bieżąco analizują wszystkie możliwe zagrożenia bezpieczeństwa systemu.
Firma podała, że wyciek danych nie dotyczył żadnych systemów zintegrowanych z Fakturownią. Bezpieczne pozostały też danych kart płatniczych i faktury wystawione po 2023 roku.
Nie doszło do usunięcia danych przechowywanych w systemach Fakturowni – zadeklarowali ponadto przedstawiciele firmy.
Wspólnie z CERT Polska i Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) wciąż ustalamy, których klientów dotyczy wyciek. Każdego z nich powiadomimy bezpośrednio w najbliższym czasie
– zadeklarowali.
Dodali, że incydent został również zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do konta w Fakturowni, a także zmianę hasła do skrzynki e-mail powiązanej z kontem oraz do innych serwisów, w których dana osoba mogła używać tego samego hasła. Użytkownicy powinni też włączyć dwustopniową weryfikację, a także sprawdzić ustawienia konta. Szczególną uwagę należy zwrócić na numer rachunku bankowego podawanego na fakturach oraz na listy użytkowników, którzy mają dostęp do konta – podkreśliła firma.
Istnieje możliwość, że w najbliższym czasie otrzymasz e-maile, SMS-y lub telefony od osób, które podszywają się pod znane instytucje – bank, urząd, firmę kurierską, Fakturownię lub twoich kontrahentów
– zaznaczono w komunikacie.
W związku z tym należy z ostrożnością podchodzić do linków i załączników w wiadomościach elektronicznych – podkreślono.
W takiej sytuacji nie należy podawać haseł, kodów weryfikacyjnych, kodów BLIK ani danych kart płatniczych – w wiadomości, na stronie z linku ani przez telefon.
Fakturownia nigdy nie prosi w takich przypadkach o podanie hasła
– podkreśliła firma.
Według redaktora naczelnego serwisu Zaufana Trzecia Strona Adama Haertle, za cyberatak na Fakturownię odpowiadają ci sami sprawcy, którzy stoją za wyciekiem danych ok. 19 mln Polaków z systemów firmy MyDr oraz danych 5 mln Polaków z aplikacji Medyc od firmy Qbusoft.
Ostatnie ataki pokazują, że sektor prywatny musi zwiększyć nakłady i wysiłki na rzecz ochrony cyberbezpieczeństwa
– podkreślił we wtorkowym wpisie wicepremier Gawkowski.
Zapewnił, że wsparcie ze strony instytucji i służb państwa dla ofiar cyberataków „jest dostępne 24/7″.
Fakturownia to polska firma, która dostarcza system o tej samej nazwie, służący do wystawiania faktur online, kontroli sprzedaży oraz prowadzenia uproszczonej księgowości. Według informacji na stronie internetowej firma dostarcza rozwiązania e-fakturowe do ponad 600 tys. klientów w Polsce i za granicą.
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