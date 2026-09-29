Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie zdecydował o umieszczeniu 13-latka, który planował atak w szkole, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym — przekazał tamtejszy sąd.

Przesłuchanie chłopca z udziałem jego ojca odbyło się w poniedziałek. We wtorek sąd zajął się jego sprawą. Chłopiec został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Rzeczniczka komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz informowała, że małoletni przyznał się do planowania ataku w szkole.

Nie zaprzeczał żadnym informacjom, które zostały przekazane policjantom. Przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji

– powiedziała mł. insp. Chlebicz.

Dodała, że z informacji uzyskanych od chłopca wynika, że w szkole planował zaatakować przypadkowe osoby.

W poniedziałek (28 września) o godz. 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka w Wąbrzeźnie. W plecaku szkolnym chłopiec miał bagnet, a w mieszkaniu — tasak.

Wcześniej policjanci z Wąbrzeźna otrzymali informację, że planuje on dokonać ataku w szkole.

W nocy policjanci z KPP Wąbrzeźno otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o 13-latku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza w powiecie wąbrzeskim. Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów

– przekazała w poniedziałek komenda wojewódzka w Bydgoszczy.

Gmina Książki (woj. kujawsko-pomorskie), której mieszkańcem jest 13-latek, zapewniła, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą.

Dzieci przebywające w placówce pozostają pod opieką psychologów i pedagogów. Wsparcie zostało udzielone zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Podejmowane są również działania mające na celu zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i właściwej opieki

– podkreśliła w komunikacie na portalu społecznościowym gmina.

Zaznaczyła też, że pozostaje w stałym kontakcie z organami ścigania oraz innymi właściwymi służbami i instytucjami, współpracując z nimi w zakresie podejmowanych działań.

O decyzji sądu poinformowała Polskie Radio PIK prezes Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie sędzia Natalia Dąborwska.