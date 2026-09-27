150 zawodników bierze dzisiaj udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness w hali gorzowskiego CEZiB-u. Najmłodszy zawodnik ma 15, a najstarszy 78 lat .

Dzisiejsze zawody to eliminacje do Mistrzostw Świata. Halina Kunicka organizatorka i prezes Stowarzyszenia Sportowego Gorzów zdradziła nam na co będą zwracać uwagę jurorzy przy ocenianiu uczestników zawodów.

Jedną z młodszych uczestniczek Mistrzostw jest Kamila Mikos z Ostrowa Świętokrzyskiego. Jako sportowiec kocha scenę.

Wśród weteranów o laury powalczy Krystian Więcławski z Poznania.

Dzisiaj o godzinie 16.30 w hali CEZiB-u wystartują zawody Grand Prix Polski w Kulturystyce i Fitness, gdzie 15 zawodników zaprezentuje się na głównej scenie w 7 kategoriach. Patronat nad zawodami objęło Radio Gorzów.

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