Zespół siedmiorga prokuratorów w Prokuraturze Krajowej będzie prowadził śledztwo w sprawie Zondacrypto. O powołaniu grupy śledczych, którzy zaczną pracę 1 października zdecydował Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Zespołem ma kierować prokurator Marek Wełna.

Postępowanie obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem giełdy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia założyciela pierwotnej spółki „BitBay” Sylwestra Suszka podaje prokuratura w komunikacie na stronie internetowej.

Jak przekazuje Prokuratura Krajowa, powołanie zespołu prokuratorów uzasadnia fakt, że postępowanie ma złożony i wielowątkowy charakter, który wymaga równoległego prowadzenia wielu czynności procesowych i kompleksowej analizy obszernego materiału dowodowego.

Zespół w Prokuraturze Krajowej ma kontynuować te wątki, które dotąd były prowadzone w wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. W toku dotychczasowego śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację oraz dane cyfrowe zabezpieczone w wyniku przeprowadzonych czynności procesowych. Materiał ten wymaga dalszej wieloaspektowej analizy i weryfikacji, jak również podejmowania kolejnych czynności procesowych – podaje Prokuratura Krajowa.