Wyjaśniając cel realizowanego przez jego resort programu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w Grzowie Wlkp, że mnisterstwo stara się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego.

W czwartek (10 września) minister przyjechał do Gorzowa Wlkp. na spotkanie z seniorami odbywające się w ramach tego programu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior”. Zostało ono zorganizowane w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i zgromadziło kilkudziesięciu seniorów. Wykłady dla nich przygotowali specjaliści – pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci, notariusze oraz eksperci z innych dziedzin życia dbający o dobro seniorów.

Staramy się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego. Wiemy dzisiaj, że w dobie sztucznej inteligencji oraz bardzo przemyślanych gangów, które różnego rodzaju wymyślają historię, żeby złapać potencjalną ofiarę, edukacja dla obywateli, edukacja dla seniorów jest rzeczą niezwykle ważną. My dzisiaj damy starszym osobom taki pakiet informacji (…) Będziemy rozmawiać jak nie dać się przestępcom, ale także o różnych innych ważnych rzeczach dla seniorów

– powiedział minister na briefingu.

Według ministra jednymi z najczęstszych przestępstw na szkodę seniorów, w wyniku których tracą oni niekiedy oszczędności całego życia, są oszustwa na wnuczka czy policjanta.

Więc my będziemy edukować, jak stworzyć hasło rodzinne, żeby nie dać się nabrać. Będziemy także rozdawać broszurę, która jest takim kompendium wiedzy. W bardzo przystępny sposób, w odpowiednim druku napisana tak, żeby seniorzy mogli przeczytać to sobie na spokojnie, nie tylko być na takich praktycznych zajęciach, ale także, żeby przeczytać sobie i wiedzieć, jak nie dać się złapać przestępcom. Rozdajemy też takie specjalne magnesy z różnymi numerami alarmowymi

– wyliczał minister.

Na spotkaniach seniorzy dowiedzą się również, gdzie szukać pomocy, kiedy staną się ofiarami przemocy.

Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc. Czasem przemoc od najbliższych osób, a więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej

– zaznaczył Żurek.

Program ma również edukować seniorów jak korzystać z komputera, kontaktować się z bliskimi za pomocą komunikatorów internetowych czy też jak wykonywać przelewy.

Jak robić to bezpiecznie, jak bezpiecznie się komunikować ze światem przez internet, jak nie dać się naciąć tym, którzy polują w internecie na starsze osoby

– wyjaśnił minister.

Minister zaznaczył, że nie tylko seniorzy padają ofiarami internetowych i telefonicznych oszustów.

Widzimy te przypadki, kiedy osoby pracujące, nie będące seniorami, w kwiecie wieku – jak to mówimy – dają się nabrać. Więc ja zakładam, że jak seniorzy poznają tę wiedzę, to będą także przenosić tę wiedzę na całą swoją rodzinę

– podsumował minister.

Ogólnopolski program ministerstwa sprawiedliwości „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” to inicjatywa skierowana do osób po 60. roku życia ma na celu podniesienie ich świadomości prawnej i zdrowotnej.

Program ma nie tylko ostrzegać przed zagrożeniami, ale także uczyć, jak reagować w sytuacji nacisku, stresu i manipulacji.

Na spotkaniach, takich jak te w Gorzowie Wlkp., eksperci uczą seniorów bezpiecznego korzystania z internetu, reagowania na przemoc, zarządzania majątkiem oraz poruszania się w systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy spotkań mogą bezpłatnie pobrać broszurę informacyjną „Warto wiedzieć”. W niej opisano zagrożenia oraz wykaz instytucji niosących pomoc.

Projekt jest kontynuacją pilotażu z 2025 r. w woj. świętokrzyskim. W 13 spotkaniach uczestniczyło wówczas prawie 1000 osób, które ukończyły 60 lat; realizowany jest we współpracy z instytucjami publicznymi i ekspertami z dziedziny prawa, bezpieczeństwa, ochrony konsumentów i wsparcia osób starszych. W inicjatywę zaangażowane są również Komenda Główna Policji, NASK, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ZUS, UOKiK oraz Krajowa Rada Notarialna.

Tegoroczna edycja obejmuje 15 województw. Spotkania odbyły się m.in. w Lublinie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, a do końca listopada akcja zawita m.in. do Warszawy, Poznania i Białegostoku.