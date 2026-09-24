Po nieco ponad 20 dniach od wmurowania kamienia węgielnego, można już zobaczyć nowy rektorat gorzowskiej akademii, a przynajmniej jego większą część. Tempo zawrotne, bo uczelnia zdecydowało się na budynek, który powstaje w technologii modułowej.
Przypomnijmy, uczelnia straciła rektorat podczas pożaru do którego doszło w kwietniu 2024 roku. Mówi rektor profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska:
Do nowego budynku, władze uczelni i pracownicy administracyjni mają wprowadzi się za niespełna rok. Zdjęcia powstającego budynku znajdziecie w naszych mediach społecznościowych.
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