Po nieco ponad 20 dniach od wmurowania kamienia węgielnego, można już zobaczyć nowy rektorat gorzowskiej akademii, a przynajmniej jego większą część. Tempo zawrotne, bo uczelnia zdecydowało się na budynek, który powstaje w technologii modułowej.

Przypomnijmy, uczelnia straciła rektorat podczas pożaru do którego doszło w kwietniu 2024 roku. Mówi rektor profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska:

Do nowego budynku, władze uczelni i pracownicy administracyjni mają wprowadzi się za niespełna rok. Zdjęcia powstającego budynku znajdziecie w naszych mediach społecznościowych.