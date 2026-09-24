Enea będzie sponsorem tytularnym gorzowskich koszykarek przez co najmniej kolejne trzy sezony Basket Ligi Kobiet.

Przedłużenie umowy ogłoszono na dzisiejszej konferencji prasowej. Prezes AZS AJP Michał Kugler podkreśla, że współpraca ze spółką energetyczną trwa już od wielu lat na kilku płaszczyznach:

Błażej Daracz, koordynator ds. sponsoringu i zarządzania marką Enea, notabene także były koszykarz GKK Gorzów i Sokoła Międzychód podkreśla, że dla spółki ważne jest, że AZS AJP utrzymuje się w ścisłej krajowej czołówce od wielu lat:

Podczas dzisiejszej konferencji poinformowano także, że gorzowski klub otrzymał złoty certyfikat w Programie Certyfikacji Akademii Sportowych PZKosz 2026. O szczegółach wiceprezes i trener młodzieży, Robert Pieczyrak: