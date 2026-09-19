Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie świętuje 55-lecie działalności. Świętowanie rozpoczęło się w piątek (18 września) i potrwa do niedzieli.

W programie znalazły się spotkania absolwentów, uroczystości jubileuszowe oraz wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Ten jubileusz jest dla naszej uczelni wyjątkowy – mówi dziekan dr Alicja Naczk.

Jubileusz to przede wszystkim okazja do spotkania osób związanych z gorzowskim AWF-em – obecnych i byłych pracowników, studentów oraz absolwentów. Obchody mają trzydniowy charakter – dodaje dr Przemysław Pieczyński.

Gorzowska placówka AWF została powołana 24 kwietnia 1971 roku jako filia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przez 55 lat uczelnia rozwijała ofertę kształcenia, zaplecze naukowo-dydaktyczne oraz działalność badawczą.

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