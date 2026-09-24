Jakub, Eliza i Stanisław – to imiona dębów posadzonych na terenie kampusu gorzowskiej akademii przy ulicy Chopina.

Następnie władze i pracownicy uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi, wzięli udział w uroczystym spotkaniu. Dzisiejsze wydarzenie to podsumowanie jubileuszu 10-lecia Akademii im. Jakuba z Paradyża. Wiele mówiło się o przeszłości, ale to plany na przyszłość zdominowały uroczystości. Mówi rektor akademii Elżbieta Skorupska Raczyńska:

dzisiejsze wydarzenia to także uroczysta konferencja z udziałem przedstawicieli rządu, województwa, miasta, duchowieństwa, służb mundurowych jednostek współpracujących z gorzowska uczelnią. Wśród zaproszonych dziś gości była m.in Elżbieta Rafalska z PiS, która nie ukrywała, jak duże znaczenie ma dla niej akademia

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki zapewnia, że uczelnia może liczyć na wsparcie ze strony miasta :

O dążeniach do przekształcenia akademii w uniwersytet, doskonale wie także wojewoda lubuski. Mówi wicewojewoda Maciej Siwicki

Tymczasem już teraz uczelnia planuje utworzenia nowego kierunku – farmacji.