To porozumienie na którym najbardziej skorzystają studenci kierunków technicznych gorzowskiej akademii. Dziś na terenie uczelni podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy gorzowską akademią a Eneą.

Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego AJP oraz wiedzy, doświadczenia, zasobów kadrowych i technicznych spółki. – Nasza współpraca z Eneą już trwa, a dzisiejsze porozumienie jest jej podkreśleniem i doprecyzowaniem – mówi rektor akademii Elżbieta Skorupska Raczyńska:

Powiązanie świata nauki ze światem praktycznym jest obecnie niezwykle istotne – mówi dyrektora Oddziału Dystrybucji Łukasz Piasek:

Podczas tegorocznego naboru na studiowanie kierunków technicznych w gorzowskiej akademii, zdecydowało się około 150 osób.