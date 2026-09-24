Jubileusz 80-lecia sportu żużlowego w Zielonej Górze był okazją do wręczenia odznaczeń działaczom zielonogórskiego Falubazu.

Dalsza część tekstu pod galerią zdjęć

80-lecie speedway'a w Zielonej Górze/Fot. Krzysztof Filmanowicz 1 z 30 - +

W Sali Ślubów zielonogórskiego Ratusza gości podejmował prezydent miasta Marcin Pabierowski:

Zasłużony dla PZM”, to tytuł, który odebrał Aleksander Janas. W przeszłości zawodnik Falubazu, a potem sędzia i trener. Obecnie w zielonogórskim klubie pełniący funkcję dyrektora sportowego:

Złotą Odznakę honorową PZM otrzymał długoletni działacz i sędzia żużlowy Ryszard Bryła:

Złote odznaki PZM otrzymali także: Wojciech Kramarczuk i Przemysław Cukiernik, srebrne: Grzegorz Walasek, Marcin Nawrocki, Piotr Pietrasiak, Jerzy Styczeń, Tomasz Kruk, Adam Kulczyński, Małgorzata Dobrowolska, Edyta Ożóg, Maciej Sępski, Przemysław Zarzycki i Zbigniew Kora, a brązowe: Jakub Szyszka, Michał Kociński, Alan Dworniczak, Joanna Miller, Nikodem Bartoch, Rafał Prokopiuk, Krzysztof Zakrzewski, Marek Mróz i Dorota Wamberska.

Krzysztof Orzeł prezes Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze podkreślił, ze klub żużlowy jest ikoną Zielonej Góry: