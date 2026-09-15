Gorzowska akademia w roku swojego jubileuszu postanowiła uhonorować wszystkie instytucje, które tworzyły i tworzą akademickość Gorzowa. Władze uczelni zwróciły się do miasta z prośbą o wyznaczenie skweru, który mógłby promować akademickość miasta.

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Spośród kilku zaproponowanych lokalizacji, władze uczelni wybrały skwer u zbiegu ulicy Walczaka i Piłsudskiego. Mówi rektor akademii Elżbieta Skorupska Raczyńska:

Dziś na skwerze odsłonięto tablicę z nazwą, ale miejsce to ma zostać docelowo przebudowane i zagospodarowane. Wiceprzewodnicząca rady miasta Maria Szupiluk zaproponował, żeby ustawić na skwerze szafę z książkami. Pomysł bardzo spodobał się przedstawicielom uczelni:

– Współpraca pomiędzy miastem, a akademią jest coraz bardziej spójna – dodaje dyrektor Wydziału Edukacji Renata Pliżga:

Akademia im. Jakuba z Paradyża w tym roku obchodzi 10 urodziny.