Jakub Rosa wygrał w strzeleckich zawodach MASPED Budapest. To sprawdzian formy przed Akademickimi Mistrzostwami Świata w których wystartuje niebawem.

Zawodnik Gwardii Zielona Góra, który ostatnio triumfował na mistrzostwach Polski w pistolecie szybkostrzelnym 2×30 potwierdził wysoką formę kolejny raz wygrywając finał:

Na zawodach MASPED wystartowała również klubowa koleżanka Rosy – Maja Jarosińska.

W pistolecie pneumatycznym kobiet zajęła 14 miejsce, a w pistolecie sportowym 30+30 znalazła się na 17 pozycji.