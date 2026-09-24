Parada przez miasto, spotkanie z żużlowcami i pokazy Motogymkhana – zbliża się Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Gorzowie. Tradycyjnie już zakończenie sezonu zaplanowano na pierwszy weekend października.

Jednoślady przejadą paradą przez miasto, a do uczestnictwa może dołączyć każdy chętny posiadać motocykla, motoroweru, trójkołowca lub quada. Parada wyruszy o godzinie 13.00, ale na stadion można już zjeżdżać od godziny 10.00 – mówi Jacek Sterżeń, organizator imprezy:

Parada to jednak tylko jedna z atrakcji. Po uroczystym przejeździe przez miasto zaplanowano też szereg wydarzeń przy stadionie żużlowym. To właśnie tam będą stoiska gastronomiczne, strefy zabaw dla dzieci i konkursy. Będzie też można spotkać zawodników Stali Gorzów – dodaje Marta Czarnecka-Wojda ze Stali Gorzów

Na placu przy stadionie im. Edwarda Jancarza odbędą się także pokazy Motogymkhana. Stowarzyszenie poprosi także mieszkańców o wsparcie. Mówi Robert Tkacz ze Stowarzyszenia Motogymkhana z Gorzowa.

Podczas wydarzenia, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie można wesprzeć realizację marzenia podopiecznego Fundacji Mam Marzenie. Tym razem to 5-letni Kubuś. Czekamy pod zielonym namiotem z ciastem, kawą i ogniskiem z kiełbasami – mówi Iwona Stankiewicz koordynatorka gorzowskiego oddziału fundacji:

Zakończenie Sezonu motocyklowego odbędzie się 3 października.