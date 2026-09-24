Produkowali i sprzedawali narkotyki, także nieletnim. Piętnaście osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej stanie przed Sądem Okręgowym w Gorzowie. Ich narkotykowa operacja objęła całe województwo lubuskie.

Grupą kierowała para: 27-letni Patryk P. i 25-letnia Martyna M. Mężczyzna odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel znacznymi ilościami narkotyków, sprzedaż ich osobom małoletnim i groźby. Znaleziono też u niego broń, na którą nie miał pozwolenia. Jego partnerka usłyszała zarzuty współkierowania grupą, przygotowywania hurtowych ilości narkotyków i handlowania mefedronem.

Grupa działała od kwietnia 2023 r. do marca 2025 r. Jej rozbicie to efekt wielomiesięcznej pracy prokuratorów i funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową gorzowskiej Komendy Miejskiej Policji. Mówi prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.

Podczas przeszukań mieszkań i pojazdów podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 213,82 g klefedronu, 369,57g N-etylonorpentedronu i 63 tabletki MDMA. Narkotyki wystarczyłyby do odurzenia co najmniej 3327 osób.

Pozostałych 13 oskarżonych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa narkotykowe. Część z nich to recydywiści. Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanych im czynów w całości lub w części.

Za za handel narkotykami w zorganizowanej grupie przestępczej grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za kierowanie taką grupą czeka od 2 do 15 lat odsiadki.