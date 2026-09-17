W Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Żarach dziś wieczór dla dorosłych. Będzie to spotkanie ze światem robotów i sztucznej inteligencji. W planach wykład i panel dyskusyjny. Wstęp jest wolny.

Podczas spotkania prelegenci zaprezentują możliwości, jakie daje na co dzień AI. Jak mówi Magdalena Broniecka z Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego SOWA ma już coraz większe grono odwiedzających. – Tym razem spotykamy się , aby dyskutować o współczesnych narzędziach, które stają się coraz bardziej powszechne – dodaje współprowadząca spotkanie:

Początek wydarzenia godzina 19.00.