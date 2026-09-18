W niedzielę miasto podziękuje wsi. W centrum Żar zaplanowano dożynki. Wydarzenie połączone będzie z corocznym Jarmarkiem Miodu i Wina. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do integracji.

Podziękowanie za plony rozpocznie msza święta, a po niej barwny korowód przemieści się w rejon ratusza. Jak mówi Rafał Szymczak mieszkańcy podziękują także ogrodnikom i pszczelarzom. – Ta impreza wpisuje się w tradycję i jest podziękowaniem za ciężką pracę – dodaje przedstawiciel Towarzystwa Upiększania Miasta:

Uroczyste otwarcie dożynek godzina 13.30.