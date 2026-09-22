Żarski powiat przeznaczył blisko 23 miliony złotych na termomodernizację budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponad połowę wartości zadania stanowi dofinansowanie. Roboty budowlane już trwają.

Prace podzielone zostały na etapy. Jak mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów pierwszy z nich, obejmujący budowę magazynu obrony cywilnej i archiwum jest realizowany zgodnie z harmonogramem – Kolejne działania prowadzone będą już w głównym obiekcie placówki – podkreśla przedstawiciel samorządu:

Prace zakończą się w przyszłym roku.