Termomodernizacja budynku sali sportowej „Promień” w Żarach jest już na ostatniej prostej. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Część pieniędzy na jej sfinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego na lata 2021-2027.

Sala przy ulicy Zwycięzców zmienia się w oczach. Jak mówi burmistrz miasta Edyta Gajda celem wykonywanych prac jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, ale także zwiększenie komfortu użytkownikom budynku:

Dodajmy, że miasto wyremontowało i oddało także niedawno do użytku Centrum Sportów Leśna.