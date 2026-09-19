Żarski magistrat przebuduje dawną salę sportową przy ulicy Zapolskiej na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. Pierwszy etap, to wykonanie projektu zadania. Wykonawca już przystąpił do tworzenia dokumentacji, za której przygotowanie otrzyma 150 tysięcy złotych.

Inwestycja finansowana jest z pieniędzy w ramach rządowego programu. Jak zaznacza burmistrz Edyta Gajda to kolejny krok w kierunku zwiększenia możliwości reagowania na sytuacje kryzysowe. – To także zapewnienie odpowiedniego zaplecza do przechowywania niezbędnego sprzętu – dodaje włodarz miasta:

Projekt ma powstać do końca roku.