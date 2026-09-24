Ania jest młodą kobietą pełną energii i planów. Lubi Skolima, siatkówkę mężczyzn i wyprawy do Wrocławia. Jej życie to cztery ściany pokoju, w którym spędza większość czasu. Ale nie narzeka. Jest cierpliwa. Najbardziej lubi swoje zdjęcie sprzed kilku lat, na którym widać ładną, uśmiechniętą brunetkę.

Jej marzenie to wyjść z domu, wyjechać do Wrocławia, pójść na koncert czy do kosmetyczki. Najlepiej, żeby towarzyszyła jej rówieśniczka, asystentka osobista.

Gościem audycji będzie Piotr Frołowicz, pedagog, menedżer społeczny oraz ekspert w dziedzinie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

W rozmowie poruszymy temat jednogłośnie przyjętej przez sejm ustawie o asystencji osobistej, której założeniem jest zwiększenie niezależności osób z niepełnosprawnościami, choć nie znalazła się w niej żadna poprawka zgłoszona przez organizacje w konsultacjach społecznych. Czy ustawa sprawi, że tacy ludzie jak Ania wyjdą ze swoich czterech ścian?

Jeśli chcesz pomóc Ani w rehabilitacji możesz przeznaczyć swój jeden procent podatku

KRS 0000186434/C dla Ani

Emisja reportażu w czwartek po 18.00 na antenie Radia Zachód.

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1